محمد ثروت عن علاقته بـ«محمد عبد الوهاب»: «كان بيديني نصائح مهمة»

كشف الفنان محمد شروت عن تفاصيل العلاقة القوية التي جمعته بالملحن محمد عبدالوهاب، مشيرًا إلى أنه كان يقدم له العديد من النصائح.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أنه تقابل مع العديد من الشعراء العمالقة كالأبنودي وصلاح جاهين، قالًا: «مكنتش بقبل بأي عمل وخلاص، كان لازم أختار الكلمات اللي تليق بيا».

واستكمل، أن الملحن محمد عبدالوهاب كان على علاقة قوية به، متابعًا: « محمد عبد الوهاب قالى انه اختارني عشان شخصيتي وطبيعة صوتي واختيار الكلمات».

وأوضح، أن محمد عبدالوهاب لحن العديد من الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني، ومنها أغنية «مصريتنا» و«سهرانين» و «عاشت بلدنا».

وعن الفنان عبدالحليم حافظ، قال الفنان محمد ثروت، إنه تقابل معه مرة واحدة فقط في عام 1976، مشيرًا إلى أنه تغلب على مرضه من خلال فنه.

وأضاف، أن من أهم صفات الفنان عبدالحليم حافظ، هو اخلاصه إلى مصر وحبه إلى الفن، بجانب صوته وقدرته على توصيل كلمات الأغاني إلى المستمعين.