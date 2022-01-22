صحف إماراتية: إدانة مجلس الأمن للهجمات الإرهابية على الإمارات تعكس التضامن الدولي

سلطت صحف (الاتحاد) و(البيان) و(الوطن) الإماراتية، اليوم السبت، الضوء على إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات، مؤكدة أن هذه الإدانة تعكس مدى التضامن الدولي الكامل مع الإمارات في وجه الإرهاب، كما تعكس مدى رفض العالم لأي شكل من أشكال التطرف والتشدد، وتؤكد ضرورة حماية أمن الدول واستقرارها.

وتحت عنوان "بالإجماع"، أكدت صحيفة (الاتحاد)، أن مجلس الأمن الدولي انتصر للإمارات، بالإجماع وبالصوت الواحد لأعضائه في إدانة الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي التي استهدفت المنشآت المدنية الاثنين الماضي، موضحة أن الانتصار لم يكن في التنديد بالجريمة الحوثية فحسب، وإنما بالتشديد على تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم إلى العدالة، ودعوة جميع الدول للتعاون بشكل فعال مع الإمارات وكل السلطات المعنية في هذا الصدد.

وقالت (الاتحاد)، إن الإمارات لم تتحرك لتصعيد هذا الملف إلى مجلس الأمن من أجل حماية مواطنيها فحسب، وإنما من أجل ملايين البشر من أكثر من 200 جنسية جاؤوا من أنحاء العالم ليتخذوا من أرضها وطنا لهم"، مضيفة أنه عندما تحدث مجلس الأمن بصوت واحد في التنديد بالعدوان الحوثي الآثم، أكدت الدولة على إبقاء هذه المسألة قيد النظر انطلاقا من حقها السيادي في الدفاع عن نفسها وشعبها وأسلوبها في الحياة.

ومن جانبها، أشارت صحيفة (البيان)، في افتتاحيتها بعنوان "إجماع دولي"، إلى أن إدانة مجلس الأمن بالإجماع للإرهاب الحوثي، دليل راسخ على رفض العالم لمثل هذه الميليشيا المتطرفة، وجميع التنظيمات المتشددة التي تعبث بحياة المدنيين، لافتة إلى أن جرائم وانتهاكات واعتداءات ميليشيا الحوثي المستمرة، التي لا يزال يشاهدها العالم، وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية، ومنها الخرق الواضح لاتفاق ستوكهولم الذي تقوم به دون أي رادع، جعلت من المجتمع الدولي اليوم يتيقن أن هذه الميليشيا ترفض السلام.

وبدورها، قالت صحيفة (الوطن) -في افتتاحيتها بعنوان "انتصار أممي لأمن الإمارات"- أن الاعتداء الآثم قد استنفر الضمير العالمي في مواجهة شناعة الجريمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية وكيف أنها تواصل انتهاك كافة القوانين والأعراف وتعرقل انتهاء أزمة اليمن وإنجاز حل سياسي فاعل وفق المرجعيات المعتمدة والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأضافت الصحيفة، أنه في محطات مواجهة الإرهاب، تمكنت دولة الإمارات من حشد المجتمع الدولي وتأكيد أهمية تحركه على قلب واحد لمواجهة التحدي الذي يهم جميع الدول، ودائما كانت مع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.