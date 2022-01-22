يعاني النجار المتقاعد ليسالا فالا، من إعاقة حركية تعيقه عن المشي ولكنه وجد نفسه على حين غرة وسط أمواج التسونامي بارتفاع 6 أمتار وغبار بركاني يعيق الرؤية وسط البحر ليسبح محاولا النجاة بحياته طفوا مع الأمواج لمدة يوم كامل في إحدى القصص التي نالت شهرة خلال أحداث تسونامي تونجا الذي وقع منذ 5 أيام.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن مداخلة ليسالا مع راديو "برودكوم إف إم"، إنه تلقي إنذار وقوع التسونامي عقب مغيب الشمس حين كان يقوم بدهان منزله ولم يكن معه سوى شقيقه وابنيه.

ويضيف ليسالا، أن موجة بارتفاع 6 أمتار جرفتهم خارج المنزل ليتعلق مع أبناء شقيقه بشجرة قبل أن تجرفهم موجة أخرى للبحر وتفرقهم.

وعن أصعب اللحظات، يقول ليسالا، إنه سمع نداء ابنه الذي كان يبحث عنه بعد انجرافه للبحر ولكنه لم يجيب خشية أن يعرض ابنه نفسه للخطر في محاولة لإنقاذه ويختار أن تسحبه الأمواج بعيدا.

ويستطرد ليسالا إنه تمكن بعد 11 ساعة سباحة من بلوغ إحدى الجزر حيث وجد دورية بحرية حاول الإستغاثة بها إلا أنهم لم يشاهدوه فقرر السباحة لـ10 ساعات أخرى للجزيرة التالية والتي توقع أنها مأهولة بالسكان.

ويقول ليسالا، إنه خلال رحلته فكر طويلا في حال أقربائه وشقيقة له يذكر أنها مريضة سكر وقد تعاني مثله.

ونجح ليسالا، ببلوغ الجزيرة الأقرب للعاصمة بعد رحلة دامت يوم عبر مسافة 13 كيلومترا من الأمواج والغبار البركاني الذي حجب الرؤية.

وبعد انتشار القصة عبر ابن ليسالا عبر "فيس بوك"، بقوله: "ستظل الدموع تحتشد في عيني كلما ذكرت أن أبي كان يسبح وحيدا لا يشرب سوي المياه المالحة ولكني علي يقين بأن أبي كان قويا لمواجهة تلك المحنة".

وفي تعليق لها تقول السباحة المتمرسة بمياه المحيط الهادي إريكا رادواغن، إنه سباحين ماهرين يصعب عليهم اجتياز مثل ذلك الموقف نظرًا للضغوط النفسية لخطر التسونامي ولصعوبة الرؤية جراء الغبار البركاني لذلك كان ما وقع مع ليسالا أمر استثنائي.

ويذكر أن ثوران بركان تحت المياه قبالة أرخبيل تونغا تسبب بتصاعد عمود من الغبار البركاني ودوي إنفجار تم سماعه في نيوزلندا التي تبعد آلاف الكيلومترات، بينما دفع البركان موجات مد من التسونامي تسببت بدمار هائل في جزر الأرخبيل.