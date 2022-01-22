القبض على زوجين فى فرنسا بسبب سرقة شهادات كورونا الصحية

أعلنت الشرطة فى مدينة ليون الفرنسية الجمعة أنها وجهت الاتهام إلى زوجين للاشتباه فى أنهما حصلا بطريقة «غير شرعية» على ما لا يقل عن ألف تصريح صحى عن طريق اختراق الحساب المهنى لممرضة من منطقة «جيروند» الصيف الماضى.

ووفقا لشبكة «يورونيوز»، فإن الرجل قد سُجن بناء على أوامر النيابة العامة فيما أخلى سبيل زوجته ووُضعت تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهما بسرقة الشهادات الصحية وتزييفها ومن ثم بيعها.

وتم القبض على الزوجين ووضعهما رهن الحبس لدى مركز للشرطة يوم الثلاثاء فى إطار عملية شارك فيها رجال الأمن من قسم أبحاث بوردو والمكتب المركزى لمكافحة الأضرار التى تلحق بالبيئة والصحة العامة (أوكلايس) من بوردو وليون.

وقال بيان للدرك الوطنى، إن هذه الاعتقالات هى نتيجة «عدة أشهر» من التحقيق الذى بدأ فى البداية فى منطقة « جيروند» فى صيف عام 2021 من قبل مكتب المدعى العام فى بوردو.

فى أغسطس الماضى، اكتشفت ممرضة تعمل فى مدينة «لوتايان ميدوك» أن حسابها المهنى المخصص لإجراءات التطعيم ضد كوفيد تم اختراقه.

وبعد أن قامت بالإبلاغ لدى الهيئات الأمنية، وجدت مصالح الدرك الوطنى أن الاختراق الذى طال حساب الممرضة مكن المشتبه بهما، اللذين استخدما وفقا للتحقيقات الأمنية «برمجيات إخفاء الهوية» من «سحب«أكثر من ألف تصريح صحى مزيف فى غضون أيام قليلة».

خلال عمليات التفتيش التى أجريت فى منزل المشتبه بهما، عثر المحققون على مسدس و9000 يورو نقدا، ونحو عشرين هاتفا محمولا بالإضافة إلى «عدد كبير جدا من الوسائط الرقمية».