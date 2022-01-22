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علق خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب المصري، وفريق مونتيري المكسيكي الحالي، على مباراة فريقه المرتقبة أمام نظيره الأهلي بكأس العالم للأندية المقرر أن تقام بالإمارات.

وأكد أجيري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام كروز أزول بالدوري المكسيكي: "أعرف الأهلي جيدًا وأنا محظوظ بالعمل في مصر من قبل كنت سعيد من التجربة، بالرغم أنني غير متابع بشكل جيد بالوقت الحالي".

وأضاف: "هناك أشخاص (محللين أداء) تم تكليفهم بعمل تقارير عن الأهلي، من أجل دراسة المنافس بشكل جيد".

واختتم: "سأبدأ بالتركيز على مواجهة الأهلي بعد الإنتهاء من مباراة الغد أمام كروز أزول وهو منافس ليس سهل إطلاقًا".

ويلتقي مونتيري مع كروز أزول في الدوري المكسيكي فجر الأحد المقبل ومن ثم يسافر الفريق إلى الإمارات لخوض غمار مونديال الأندية.

ويواجه الأهلي فريق مونتيري، في تمام السادسة والنصف بالخامس من فبراير القادم، بمباراة ثأرية بعدما فاز الفريق المكسيكي عليه خلال المشاركة الأولى للأهلي في كأس العالم للاندية بنتيجة 5-1.