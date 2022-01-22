السفارة الأمريكية في كييف: بدء وصول مساعدات عسكرية من واشنطن إلى أوكرانيا

قالت السفارة الأمريكية في كييف إن المساعدات العسكرية الأمريكية لدعم أوكرانيا للتصدي لغزو محتمل من جانب روسيا بدأت في الوصول ليلة أمس الجمعة.



وقالت السفارة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن المساعدات تتضمن قرابة 200 ألف رطل من الأسلحة الفتاكة بما في ذلك ذخيرة لمدافعي الخط الأول عن أوكرانيا.



وأضافت السفارة في تغريدة أخرى: "تؤكد الشحنة - و2.7 مليار دولار منذ 2014- التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها في وجه أعمال عدائية روسيا متزايدة".



ولم تقدم السفارة أي إيضاح أو إشارة إلى الأشياء الأخرى التي تضمنتها المساعدات، ولكنها قالت إنها شحنة أولى من المساعدات التي وجه بإرسالها الرئيس جو بايدن.



وجاء بيان السفارة في نهاية أسبوع من التوتر الشديد، حيث بدا أن شن هجوم على أوكرانيا من جانب روسيا أمر أكثر ترجيحا.



ولم يسفر اجتماع عقده في جنيف وزير الخارجية الأمريكي انتوني لينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف، عن التوصل لاتفاق، رغم أن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات.



كان الرئيس بايدن صرح بأن روسيا سوف تدفع ثمنا باهظا حال غزت أوكرانيا، ونفت موسكو نيتها القيام بذلك وبررت حشودها العسكرية على الحدود بتعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) وجوده في أوكرانيا.