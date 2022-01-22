منتخب إنجلترا يواجه كوت ديفوار وديا مارس المقبل

قرر المنتخب الإنجليزي لكرة القدم خوض مباراة ودية أمام منتخب كوت ديفوار في مارس المقبل.

ويستعد المنتخب الإنجليزي، الذي يدربه المدير الفني جاريث ساوثجيت، لبطولة كاس العالم 2022 المقررة في قطر، وقد استقر على مباراتين وديتين يخوضهما على ملعب ويمبلي.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره السويسري في 26 مارس ثم يستضيف منتخب كوت ديفوار، المتوج بطلاً لأفريقيا مرتين، في 29 مارس.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إلى أن إنجلترا وكوت ديفوار لم تلتقيان على مستوى المنتخب الأول، وستكون المباراة هي الأولى للمنتخب الإنجليزي أمام منتخب من خارج أوروبا منذ نوفمبر 2018.

ووصف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المباراة بأنها "اختبار مهم للمنتخب في طريق الاستعدادات لكأس العالم 2022".

ويخوض المنتخب الإنجليزي أربع مباريات في دوري أمم أوروبا خلال يونيو، ثم يلتقي منتخبات إيطاليا وألمانيا والمجر ضمن منافسات البطولة في سبتمبر، وذلك في آخر توقف دولي قبل المونديال.