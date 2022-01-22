تحدث محمود فتح الله، مدافع المنتخب المصري الأسبق، ومدرب بيراميدز الحالي، عن مواجهة الفراعنة وكوت ديفوار، في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن الفوز على منتخب الأفيال ليس مستحيلا.

وقال فتح الله، في تصريحات عبر "اون تايم سبورت": "نمتلك عناصر مميزة جدا، المنتخب المصري قوي ويضم لاعبين أصحاب خبرات ولدينا محمد صلاح أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "منتخب كوت ديفوار يمتلك عناصر مميزة جدا أيضا وفي وقت سابق أيضا كان يضم عناصر محترفة وتحديدا في نسخة ٢٠٠٨ ولكن كان لدينا ثقة شديدة في قدراتنا علي تحقيق الفوز عليه وقد كان ونجحنا في إقصائه برباعية مقابل هدف وحيد".

وشدد: "المنتخب المصري قادر على تحقيق الفوز، الجهاز الفني للمنتخب يضم لاعبين كبار نجحو في إقصاء كوت ديفوار أكثر من مرة ولديهم الخبرات لتقديمها للاعبين والحديث معهم على الجانب النفسي قبل اللقاء".

واختتم: "كرة القدم الإفريقية أصبحت متطورة بشكل كبير، ولا يوجد مباراة يمكن التكهن بنتيجتها، الجزائر حامل اللقب واحد أفضل المنتخبات العربية والإفريقية خسرت أمام كوت ديفوار بثلاثية، لذلك كل مباراة ولها ظروفها".