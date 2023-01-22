البرلمان العربي يشهد أداء القسم القانوني للأعضاء الجُدد في القاهرة

ترأس رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان.



وشهدت الجلسة أداء القسم القانوني لأعضاء البرلمان العربي الجُدد.



وأكدت الجلسة أهمية توطيد العلاقات العربية، وتطويرها بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك، ويحقق المزيد من الإنجازات لدعم قضايا الأمة.



وناقشت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة، لمتابعة ورصد كل الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي.



كما ناقشت الجلسة مستجدات الأوضاع في كل من فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال وكذلك سبل حماية الأمن القومي العربي.



كذلك ناقشت الجلسة أبرز المستجدات فيما يخص بعض القضايا مثل الأمن المائي العربي والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة إلى جانب متابعة كل القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي.