بولندا تخطط لبناء تحالف مصغر من الدول المستعدة لتسليم دبابات إلى أوكرانيا

قالت بولندا إنها تخطط لبناء "تحالف مصغر" من الدول المستعدة لتسليم دبابات إلى أوكرانيا، فيما توجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، إلى كييف وحث حلفاء أوكرانيا على "مضاعفة" الدعم.

وانتقد بعض المسؤولين الأوكرانيين تردد الحلفاء بشأن التبرعات بدبابات القتال في اجتماع مهم في ألمانيا، لكن وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، قال إنه يتوقع أن تبدأ قوات كييف التدريب قريبا على دبابات ليوبارد في بولندا.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحراز تقدم في منطقة زابوريجيا حيث اشتد القتال بعد فترة هدوء. وقالت الوزارة إن العمليات الهجومية "أسفرت عن اتخاذ خطوط ومواقف أكثر فائدة".