نشأت الديهي: الأهلي أكثر ما يسعد المصريين والزمالك يعاني فقدان توازن

عبر الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته بفوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز، مؤكدا أن ما يسعد المصريين بعد فوز المنتخب الوطني هو فوز الأهلي.

وقال الديهي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إن جماهير الأهلي ستعيش سهرة حمراء الليلة، مؤكدا أن الأهلي حقق أكثر مما يريد وهو يثبت للجميع أن الأهلي أكبر الأندية العربية وأهم نادي في إفريقيا.

وتابع: "الزمالك ممكن يحصل له فقدان توازن الفترة المقبلة والأهلي في نوبة صحيان وجمهور الأهلي كان على موعد مع عودة السعادة، والشوط الأول كان في ترقب وحذر من الفريقين لكن الأهلي التهم الزمالك في الشوط الثاني بأداء ممتاز".