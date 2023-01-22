خيري رمضان عن مباراة القمة: دفاع الزمالك مهلهل وكان لازم يخسر عشان يفوق

علق الإعلامي خيري رمضان، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية، قائلا: "كان ممكن النتيجة تكون أكبر بكثير، والزمالك كان مختفي في الشوط الثاني وكأنه فوجئ بأداء الأهلي".

وأضاق خيري رمضان، في تعليقه على مباراة القمة ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن المباراة كانت مملة في شوطها الأول ومثيرة في الشوط الثاني وبعد تسجيل الأهداف منطقة جزاء الزمالك كانت مهلهلة، مطالبا الزمالك بالحفاظ على مدربه بما يمتلكه من خبرات.

وتابع: "الأهلى بامتياز على قمة الدوري المصري وكولر تفوق على فيريرا الذي بدا أنه فقد السيطرة على لاعبيه، وكل فريق كان ظاهر أنه راضي بالتعادل والدفاع كان ملتزم تماما ولكن الأهلي حقق ما أراد والزمالك في مشاكله، وكان لازم يخسر عشان يفوق".