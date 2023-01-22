تعليم القليوبية تنفي تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة سماح إبراهيم وكيلة وزارة الصحة، ما تداول بشأن تسريب امتحان مادة العلوم الذي يؤديه الطلاب اليوم الأحد في ثانِ أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدة رصد الامتحان المتداول ومقارنته بالامتحان الذي يؤديه الطلاب ولا يوجد تشابه بينهما.

وأوضحت غرفة العمليات بتعليم القليوبية، أن جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم، فتحت أبوابها أمام الطلاب في المواعيد المقررة، ولا توجد تأخيرات سواء في دخول الطلاب أو توزيع ورق الأسئلة عليهم، ولم ترصد مشاكل أو مخالفات حتى الآن.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالب وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية منهم لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 لطلاب الصم وضعاف السمع، وعدد لجان المهني 6 لجان بواقع 675 طالبا وطالبة، على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأكدت الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، موجهة بضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات.

وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة؛ لتذليل أي عقبة تظهر في أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويجري التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.