فون دير لاين لم تحسم أمرها في الترشح لانتخابات أوروبا المقبلة

ما زالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تدرس ما إذا كانت ترغب في الترشح مرة أخرى في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وقالت السياسية الألمانية فون دير لاين لإذاعة دويتشلاند فونك اليوم السبت: "لم أقرر بعد، ولدي الآن ثلاث سنوات من التفويض خلفي، وأمامي عامان، ولم اتخذ بشأن الترشح للانتخابات المقبلة قرارا بعد".

من المتوقع إجراء الانتخابات الأوروبية المقبلة في ربيع عام 2024.

كما علقت فون دير لاين على فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي قائلة: "الأمر برمته مزعج حقا ومؤلم للغاية".

وذكرت فون دير لاين أنها في الأساس تعمل بشكل جيد للغاية مع البرلمان.

إنه "مؤلم بلا حدود" إذا كان هناك عدد قليل من النواب الذين يسمحون لأنفسهم بالفساد بقوة إجرامية، مشيرة إلى أن من المهم استعادة ثقة الناس من خلال ممارسة سياسات جيدة.

كان القضاء البلجيكي قد أدان في فضيحة الفساد التي شهدها الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس البرلمان السابقة، إيفا كايلي، بالتورط في منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد.

يتعلق الأمر بنفوذ مزعوم من قطر والمغرب على القرارات السياسية للبرلمان الأوروبي.