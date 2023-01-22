اجتماع طارئ لمجلس نقابة محامين مطروح ووفود من النقابات الفرعية

عقدت نقابة محامين مطروح، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية، شارك فيه عدد كبير من المحامين، من مختلف المحافظات، الذين أتوا لدعم ومؤازرة زملاءهم المحامين الـ 6 المحبوسين فى قضية التعدي على موظفين بمحكمة جنايات مطروح.

وشارك فى الاجتماع رموز وقيادات من نقابات محامين مصر، من أبرزها سامح عاشور، منتصر الزيات، مجدي السخاوي وكيل نقابة محامين مصر، أحمد جمعة من نقابة محامين الإسكندرية، وشهد مقر نقابة محامين مطروح، توافد وفود من نقابات الإسكندرية، سوهاج، الغربية، الإسماعيلية، لقاهرة، حيث من المقرر وصول إعداد أخرى من باقى المحافظات لحضور جلسة جنح مستأنف صباح اليوم الأحد، حيث شهد الإجتماع هتافات من جموع المحامين.

ومن المقرر أن تعقد صباح اليوم جلسة محكمة جنح مستأنف برئاسة المستشار أحمد سلام، للنظر فى الاستئناف المقدم من دفاع المحامين الـ 6 المحبوسين فى قضية التعدي على 3 موظفين بمحكمة جنايات مطروح، فى القضية 444لسنة 2023 جنح مطروح، والذي حكم فيها عليهم بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ ومراقبة مدة مساوية للعقوبة.

كان المستشار جمال عبد الناصر قاضي يسار محكمة جنايات مرسى مطروح، تقدم بمحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى، اتهم فيها 6 محامين بالتعدي بالضرب على 3 موظفين بالمحكمة، وإتلاف ممتلكات عامة، وممارسة البلطجة، والتعدي على موظفين عموميين أثناء عملهم، وبناء عليه تم إلقاء القبض على المتهمين ولبسهم إحتياطيا 4 ثم التجديد لهم 15 يوما، وتحدد لهم جلسة بمحكمة جنح مرسى مطروح الإبتدائية يوم 18 يناير الجارى، وصدر ضدهم الحكم بالحبس.