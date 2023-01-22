شولتس ينوي مع حزبه مراجعة السياسة تجاه روسيا يوم الاثنين

دعا "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الألماني، إلى مراجعة السياسة الخارجية للائتلاف الحاكم، وخاصة تجاه روسيا، وذلك في إطار وثيقة موقف جديدة تتمحور حول إعادة النظر في السياسة الخارجية.

وقالت وثيقة الحزب وهو جزء في الائتلاف الحاكم الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد: "لقد حان الوقت لإعادة النظر في دورنا في هذا العالم وتحمل المزيد من المسؤولية عمّا يتعلق بازدهارنا وبالحرية والسلام: النظام الدولي، القائم على الأسس والقواعد"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعطى معدّو الوثيقة دورا رائدا على مستوى أوروبا للدولة الألمانية.

وفيما يتعلق بروسيا، من بين أمور أخرى، يُقال إن برلين اعتمدت لفترة طويلة جدا على إقامة مستقبل تعاوني مع الدولة. كما تم التطرّق إلى الحاجة لإعادة النظر في العلاقات مع الصين، والتي يجب تقليل الاعتماد الاقتصادي عليها.

وأضافت الوثيقة: "ألمانيا بحاجة إلى أن تصبح شريكا قويا لحلف شمال الأطلسي في المستقبل، وبالتالي من المهم تجهيز الجيش الألماني بطريقة تمكّن الجيش الألماني من تنفيذ المهام الموكلة إليه في أي لحظة."

يُشار إلى أنّه ستتم مناقشة الوثيقة المكوّنة من 21 صفحة وتحمل عنوان "ردود فعل الحزب الديمقراطي الاجتماعي على عالم متغير"، في مقر رئاسة الحزب يوم الاثنين.