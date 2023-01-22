الجزائر توقع 7 اتفاقيات اقتصادية مع مؤسسات موريتانية

أعلن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، التوقيع على سبع اتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية بين مؤسسات جزائرية وموريتانية، في إطار منتدى رجال الأعمال المُشترك المنظم على هامش معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط.

وأوضح رزيق - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ - أنه بمناسبة معرض المنتجات الجزائرية، الذي افتتحت فعالياته يوم الخميس الماضي، والمنتدى الاقتصادي الجزائري- الموريتاني المنظم، اليوم، تم إبرام سبع اتفاقيات بملايين الدولارات بين شركات جزائرية وموريتانية في مجال الأسمنت والبطاريات والنوافذ والأبواب والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا كانت تقتصر في السابق على المواد الغذائية، لكن بفضل هذا المعرض، الذي تشارك فيه 166 شركة جزائرية ( حكومية خاصة)، تم إبراز حجم الاقتصاد الجزائري للموريتانيين.

وأوضح، أن النقاشات متواصلة بين الجانبين لإبرام المزيد من الاتفاقيات في كل القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المعرض كان فرصة للتعريف بالتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد في الجزائر من حيث تهيئة مناخ الأعمال وتقديم التحفيزات للمستثمرين.



