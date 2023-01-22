في مدينة 6 أكتوبر تتجول ضحى يسري صاحبة الـ26 عاما، تقود الأسكوتر الخاص بها بحثا عن مصدر رزقها، إذ توصل الطلبات للعملاء في المنازل.

بجسم نحيل وظهر ملتوي وتظهر عليها المعاناة من إعاقة في العمود الفقري، تسير "ضحى" باحثة عن قوت يومها بعدما فشلت في الحصول على أي وظيفة، بعد رفضها دون النظر لمؤهلاتها الدراسية لكونها تعاني من مشكلة صحية صاحبتها منذ ولادتها.

وبدورها، «الشروق» تواصلت مع ضحى يسري؛ لتروي تفاصيل أكثر عن مشروعها الخاص، وكيف بدأت؟.

قالت ضحى، إن والدي توفي وأنا في الصف السادس الابتدائي وتركني مع شقيقتي الوحيدة، وعندما وصلت إلى الثانوية العامة بدأت العمل فكنت أحب الاعتماد على نفسي، وبدأت في توصيل الطلبات مستخدمة دراجتي لمدة عامين.

وأضافت: "بعد ذلك، اشتريت الأسكوتر وبدأت توصيل الطلبات به، وأصبح لدي عملاء كثيرين ولم أفكر في العمل بشركة فهو أمر غير محبب بالنسبة لي لأنني أفضل العمل الحر، وبجانب العمل انتظمت في الجامعة وحصلت على الليسانس في الحقوق من جامعة حلوان".

وتابعت: "أما عن حالتي الصحية، فأنا أعاني من إعاقة في العمود الفقري وهو ما جعلني أحاول الابتعاد عن الناس والتعامل معهم، وكنت كلما أذهب للتقديم على وظيفة يتم رفضي بسبب مظهري لذا قررت العمل بمفردي".

واستكملت: "كل ما أتمناه أن يكون لي مشروعي الخاص أو الحصول على وظيفة حكومية مناسبة لمؤهلي الدراسي".