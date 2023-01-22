قال مختار مختار نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن محمد شريف سيستعيد مستواه خلال الفترة المقبلة، بعدما ظهر بمستوى رائع عقب نزوله والمشاركة أمام الزمالك.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

وأضاف مختار في تصريحات تليفزيونية: «حمدي فتحي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، ويستحق أن يكون اللاعب الأفضل خلال المباراة، وكان عامل فارق بشكل كبير للنادي الأهلي خلال المباراة وساعد الفريق».

وأضاف: «مستغرب من اختيار المالي أليو ديانج أفضل لاعب في المباراة، لأن حمدي فتحي كان أفضل لاعب فى المباراة».

وأتم: «محمد شريف سيستعيد مستواه، وأعتقد أن هدفي اللاعب أمام الزمالك ستعيد الثقة من جديد في إمكانياته، وفاز برهان مارسيل كولر».