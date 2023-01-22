مسئول موريتاني بعد وصول 83 سائحا أوروبيا: اتخذنا الإجراءات اللازمة لنجاح الموسم السياحي

أكد محمد محمود ولد شيبة مدير شركة مطارات موريتانيا في آدرار شمال البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح الموسم السياحي في بلاده.

وقال ولد شيبة - في تصريح صحفي مساء اليوم /السبت/، من مطار مدينة أطار عاصمة واحات النخيل الموريتاني؛ تزامنا مع وصول فوج سياحي أوروبي من 83 سائحا قادما من باريس - إن استمرار توافد السياح الأجانب مع بداية الموسم ينم عن المستوى العالي الذي تتمتع به السياحة الوطنية من مميزات وخصائص طبيعية تدفع في اتجاه استقطاب المزيد من الوافدين.

وأوضح أن الصناعة السياحية تعد من أهم الموارد الاقتصادية في محافظة آدرار لما تدره من منافع اقتصادية مباشرة على الأهالي والمؤسسات الخدمية في المحافظة وهو ما سيسهم في إزدهار التنمية المحلية.

ويتوقع المسؤولون في نواكشوط أن تتوالى عشرات الرحلات المبرمجة، فى إطار الموسم السياحى الحالى فى رحلات مباشرة سيتم تنظيمها بين العاصمة الفرنسية باريس، ومدينة أطار شمالى موريتانيا.

وعانت الصناعة السياحية فى موريتانيا بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، بفعل تصنيف شمال البلاد منطقة حمراء، تنصح الدول الأوروبية رعاياها بعدم السفر إليها، بفعل تهديد الجماعات المسلحة فى منطقة الساحل، قبل أن يتغير تصنيف الأوروبيين للشمال خلال الفترة الأخيرة.

كما تأثر القطاع بشكل كبير من الإغلاق بسبب وباء كورونا وإلغاء جميع الرحلات السياحية التى كانت مقررة.