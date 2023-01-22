الأجهزة التنفيذية تؤكد لـ الشروق عدم صحة واقعة إنقاذ سيدة لـ6 أشخاص بالشرقية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، جدلًا واسعًا بعد ادعاء سيدة تُدعى أماني محمد من قرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بطولتها وإنقاذها 6 أشخاص بينهم سيدتان و4 أطفال من الموت غرقًا في المياه بالقرب من كوبري أبو طبل بدائرة المركز أثناء تصادف مرورها بالمكان وقت الحادث "بحسب حديثها"، في الوقت الذي نفت فيه الجهات المسؤولة الواقعة، وأكدت عدم ورود أية بلاغات بشأنها سواء في مركز الشرطة المختص أو المستشفى الذي زعمت السيدة ذهابها رفقة الأسرة لتلقي الإسعافات فيه.

وأكد الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، عدم استقبال المستشفى أية حالات من مركز ومدينة منيا القمح بخصوص الواقعة خلال يوم السبت الماضي، موضحًا أنه لا توجد أي بيانات تخص تلك الواقعة بسجلات المستشفى.

وبالتواصل مع الأجهزة المعنية، تأكد عدم تلقٍ أية بلاغات لمركز شرطة منيا القمح بشأن الواقعة التي زعمت السيدة حدوثها نحو الساعة السابعة والنصف صباح السبت الماضي، بسقوط سيارة في الترعة وعلى متنها أشخاص.

وتواصلت "الشروق" مع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، والذي أكد عدم صحة الواقعة وأنه تواصل مع أقاربها الذين أوضحوا عدم صحة ما تحدثت به ابنتهم.

وكانت السيدة أماني محمد، بنت قرية ميت سهيل التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، زعمت أنها فوجئت قبل عدة أيام بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على متنها سيدتان و4 أطفال في مياه الترعة بالقرب من كوبري أبو طبل بدائرة مركز منيا القمح، ووقتها استعانت بقطعة حديد وقفزت في المياه لتنقذ ركاب السيارة قبل موتهم غرقًا.

وأضافت الفتاة، بحسب حديثها لـ"الشروق"، أنها تمكنت من كسر زجاج السيارة وإنقاذ ركابها من الموت، وسط ذهول الواقفين من الأهالي ودون أي تدخل منهم.

وفي سياق متصل، أكد المستشار عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية، أن الفتاة نشرت أخبارا كاذبة وعرضت نفسها للمساءلة القانونية إذا تقدم أحد بشكوى ضدها.