مدرب فيردر بريمن يتحسر على الهزيمة القاسية أمام كولن

تحسر أوليه فيرنر المدير الفني لفيردر بريمن على الهزيمة الكاسحة التي مني بها فريقه 1 /7 أمام مضيفه كولن، مساء السبت، في الدوري الألماني.

وبعد شهرين من التوقف الخاص بمونديال قطر 2022 وفترة العطلات الخاصة بالبوندسليجا، استأنف بريمن نشاطه في الدوري المحلي لكنه وجد نفسه متأخرا بخمسة أهداف دون رد في الشوط الاول أمام كولن.

وقال فيرنر لشبكة "سكاي سبورتس" مساء السبت: "في الهجوم نادرا ما لاحت لنا الكرة، بشكل عام كان أداء مروعا من جانبا".

وأضاف: "بالطبع لم ينجح أي شيء".

من جانبه قال ميتشيل فايزر جناح بريمن: "مستوانا كان سيئا بشكل لا يصدق من جانبنا جميعا، لا يمكن لأحد أن يفلت من اللوم اليوم، قبل كل شيء نحن كلاعبين كبار علينا أن نوجه الأسئلة إلى أنفسنا وخاصة أنا".

وأشار لاعب الوسط ليوناردو بيتنكورت: " نشعر بالإحراج، لقد اجتاحونا ببساطة واستحقوا الفوز، لا أعرف ما الذي يمكننا الخروج به من هذه المباراة، علينا فقط أن نضعها وراء ظهورنا".