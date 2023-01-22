كرر محمد شريف، مهاجم الأهلي، ثنائيته في شباك الغريم التقليدي نادي الزمالك بقميص الفريق الأحمر اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.

وتسبب محمد شريف في تحقيق الفوز للنادي الأهلي مساء اليوم أمام الزمالك في القمة 125 باللقاء الذي سجل فيه هدفين فيما افتتح محمود كهربا الأهداف.

وتعد هذه الثنائية التاسعة لمحمد شريف بقميص الأهلي، والتي بدأت أمام فريق الترسانة في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر والتي أقيمت في نسخة 2018-2019، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2.

ومن ثم تمت إعارته لنادي إنبي في عام 2019، ومن ثم عاد للأهلي مجدد في موسم 2020-2021 ليسجل هدفين في شباك غزل المحلة ببطولة الدوري العام في اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة، وبعدها سجل شريف في نفس الموسم هدفين أمام الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالدور الأول للدوري الممتاز وانتهى بنتيجة 2-1.

وسجل محمد شريف ثنائية جديدة أمام المصري في المباراة التي لعبت في الدوري العام وانتهت بنتيجة 2-1، كما أضاف هدفين أمام سموحة في نفس الموسم بالمباراة التي انتهت بنتيجة 4-0.

وعاد من جديد محمد شريف لتسجيل هدفين أمام مصر المقاصة في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-1.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا وتحديدا أمام المريخ السوداني أحرز محمد شريف هدفين خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2.

وبعيدا عن الثنائيات فسجل محمد شريف الهدف السادس في مباريات القمة مع الزمالك بكل البطولات ليعادل حصيلة جمال عبد الحميد، وحمادة إمام، ومحمد حسن حلمي، وحسين مدكور، وخليل سعيد قدري.