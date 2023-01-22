لميس الحديدي عن محاولة سرقة رادار على الدائري: أكتر حاجة ضايقتني التعاطف

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الخبر الخاص بمحاولة أحد الأشخاص سرقة رادار مروري مثبت على جانب الطريق الدائري، قائلة إنه «خبر غريب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي».

وقالت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت: «أكثر حاجة ضايقتني في الخبر ده إن في كثير من المتعاطفين مع الشخص، وبيقولوا إحنا تعبنا من المخالفات، لا على فكرة إحنا بنطالب بالرادار، خاصة على الطرق السريعة، منذ سنوات طويلة».

ونوهت أن الدولة دفعت العديد من الأموال نظير تلك الرادارات، مؤكدًا أن الهدف منها ليس جمع الأموال، وإنما ضبط الحركة المرورية والسرعات الجنونية التي تؤدي للقتل.

وتساءلت عن سبب إقدام الشخص على سرقة الرادار، معقبة: «عاوز تسرقه ليه؟ الكاميرا اللي جوا الرادار دي هتنفعك في إيه؟ دي كاميرا مرتبطة بنظام إلكتروني وأجهزة، متخيل إن الكاميرا دي هتشتغل في حتة تانية!».

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط أحد الأشخاص، بعد إتلافه رادار مروري، مثبت على جانب الطريق الدائري كائن بدائرة مركز شرطة قليوب في إطار محاولة سرقته.

وبإجراء التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.