معهد الفلك يشارك بجناح خاص في فعاليات معرض القاهرة للكتاب

يشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يقام هذا العام تحت شعار (على اسم مصر معا.. نقرأ.. نفكر.. نبدع) في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

ويعرض جناح المعهد في قاعة العرض الرئيسيه صالة 3 جناح رقم B 49، كتيبات تبسيط العلوم فى مجالات الفلك والجيوفيزياء ،كما يعقد عدة انشطة ولقاءات علمية الى جانب عرض بعض الوسائل التعليمية للأطفال والطلاب.

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور يوميا من الساعة الـ10 صباحًا، بدءا من يوم 26 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتُغلق الأبواب يوميًّا في الثامنة مساءً، فيما عدا يومي الخميس والجمعة بداية من الـ10 صباحًا حتى الـ9مساء.