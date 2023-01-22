سقوط 18 تاجر مخدرات خلال حملات في 9 محافظات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 18 تاجر مخدرات خلال حملات بـ9 محافظات.



كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واصلت بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.



وأسفرت جهودها عن:



- ضبط 5 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق في الإسماعيلية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة).



- ضبط شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو، مبلغ مالى).



- في الشرقية ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة الزقازيق. وبحوزته ( 6 طرب لمخدر الحشيش، 100 قرص مخدر لعقار "ترامادول"، مبلغ مالى، هاتف محمول).



- في مطروح ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح. وبحوزتهما (3 طرب لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، 2 هاتف محمولة).



- في الغربية ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).



- ضبط شخص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض).



- في المنيا ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول).



- في القليوبية ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، سلاح أبيض، هاتف محمول).



- في الإسكندرية ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).



- ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "الشابو"، مبلغ مالى، هاتف محمول).



- في البحيرة ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).



- في قنا ضبط شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الأفيون"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول).



- كما ضبط شخص "له معلومات جنائية" بمنطقة السحر والجمال حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 950 ألف جنيه تقريباً.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.