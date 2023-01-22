 ضبط 257 طن سلع غذائية ومواد تموينية بأبو النمرس - بوابة الشروق
الأحد 22 يناير 2023 5:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

ضبط 257 طن سلع غذائية ومواد تموينية بأبو النمرس

يارا صابر
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 5:18 م | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 5:18 م

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط ٢٥٧ طن سلع غذائية ومواد تموينية و١٧ ألف قطعة إكسسوار غير مطابقة للمواصفات بـ٦ منشآت ومخازن مخالفة بأبو النمرس.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومنع الممارسات الإحتكارية ورصد أية حالات مخالفة أو تداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى وذلك فى إطار الدور الرقابي للمحافظة لضمان سلامه السلع المعرزضه المواطنين.

ولفت إلى إغلاق المنشأت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتحفظ على المضبوطات بمخازن المدينة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك