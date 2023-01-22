ضبط 257 طن سلع غذائية ومواد تموينية بأبو النمرس

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أعلنت محافظة الجيزة، ضبط ٢٥٧ طن سلع غذائية ومواد تموينية و١٧ ألف قطعة إكسسوار غير مطابقة للمواصفات بـ٦ منشآت ومخازن مخالفة بأبو النمرس.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومنع الممارسات الإحتكارية ورصد أية حالات مخالفة أو تداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى وذلك فى إطار الدور الرقابي للمحافظة لضمان سلامه السلع المعرزضه المواطنين.

ولفت إلى إغلاق المنشأت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتحفظ على المضبوطات بمخازن المدينة.