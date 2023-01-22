انعقاد الجلسة 181 لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم





شهد الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انعقاد الجلسة رقم 181 لمجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع، وأعضاء المجلس، وذلك اليوم الأحد 22 يناير 2023 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.



وصرح الدكتور عاصم العيسوي، بأن الجلسة تناولت مناقشة عدد من الموضوعات، منها النظر بخطاب المجلس الأعلى للجامعات بشأن استمرار الجامعات في عقد المؤتمر، والندوات وورش العمل الثقافية والتوعوية، والتي تعمل على تنمية الوعي لدى الشباب بالقضايا القومية، وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية، وتشجيع الباحثين في إعداد البحوث العلمية بهذا الخصوص، والتعاون مع المؤسسات المجتمعية في تنمية الوعي بالتغيرات المناخية.



وأشار إلى أن الاجتماع تناول عرض استمرار سبل التعاون بين مديرية الصحة بالفيوم والجامعة في مختلف المحاور ذات الصلة.



وأضاف أنه سيتم تنظيم الجامعة قافلة طبية شاملة لقرية قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق 30 يناير الجاري.



وأوضح أن الجلسة تناولت تقريرًا من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بشأن إطلاق منصة حياة كريمة الإلكترونية بمحافظة الفيوم، وبدء العمل على تطبيقات الهواتف المحمولة لإتاحة خدمات المنصة للجمهور.