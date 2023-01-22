قافلة طبية تجوب 4 قرى بأسيوط لفحص المرضى غير القادرين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، بالتعاون مع مؤسسة الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 163 مريضًا من المرضى غير القادرين بقرية الدوير مركز صدفا، وقريتي المطيعة وعرب المدابغ مركز أسيوط، وقرية المطمر والغريب بمركز ساحل سليم.

وانطلقت القافلة التي ضمت أطباء بمستشفى أسيوط الجامعي، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعي، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة أسيوط نفذت عددًا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الآرامل وغير القادرات والأسر غير القادرة.

كما تم مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الأدوية اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وبالقاهرة، وكذا توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة.