القوات الأوكرانية تقصف أحد المقابر بمنطقة بولوجوفسكي داخل مقاطعة زابوروجيه

أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روجوف، أن القوات الأوكرانية قصفت أحد المقابر بمنطقة بولوجوفسكي داخل المقاطعة؛ ما تسبب بتدمير عشرات شواهد القبور.

وقال روجوف - في قناته عبر "تيليجرام"، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن "القوات الأوكرانية تقاتل حتى ضد الموتى في زابوروجيه، مشيرا إلى أن مسلحي زيلينسكي قصفوا المقبرة في منطقة بولوجوفسكي، ما أسفر عن إصابة عشرات شواهد القبور بأضرار بالغة جراء قذائف المدافع الثقيلة.

وأضاف أنه لا توجد منشآت عسكرية بالقرب من المقبرة ولا توجد وحدات عسكرية، قائلا: "إن هذا القصف عمل إرهابي آخر".

يشار إلى أن القوات الروسية، فرضت سيطرتها على مناطق استراتيجية جديدة في مقاطعة زابوروجيه، كما تقدمت القوات 7 كيلومترات في المقاطعة من خط المواجهة.