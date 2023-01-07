بيرو: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين تسفر عن اعتقال 200 شخص

أخلت الشرطة في بيرو، جامعة في ليما واعتقال أكثر من 200 شخص، بعد وقوع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، بينما أغلق المسؤولون أيضا واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في البلاد بسبب الاضطرابات.

ونقلت محطة "آر بي بي نوتيسياس" عن المدعي العام ألفونسو بارنيشيا، قوله يوم أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، إن المعتقلين متهمون بدخول الحرم الجامعي لـ "جامعة سان ماركوس الوطنية" بصورة غير قانونية.

وجاء في التقرير، أن المتظاهرين جاءوا إلى العاصمة من مدينتي بونو وكوسكو في الجنوب، للانضمام إلى الاحتجاجات ضد رئيسة البلاد، دينا بولوارت.

ومن جانبها، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيرو الشرطة إلى إظهار التناسب بعد العملية، حيث أن هناك عشرات الأشخاص الذين لقوا حتفهم منذ بداية الاحتجاجات في ديسمبر الماضي.

وتؤثر المظاهرات على السياحة، حيث أغلقت وزارة الثقافة الوصول إلى أنقاض مدينة "ماتشو بيتشو" العريقة التي بناها شعب الـ"إنكا"، "في ضوء الوضع الاجتماعي الحالي بمنطقتنا".