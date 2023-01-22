الشناوي : جماهير الأهلي هي سر الفوز على الزمالك

أعرب محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الكبير‏ على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ‏استاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ووجه الشناوي الشكر إلى لاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، ونفذوا ‏تعليمات الجهاز الفني، وهو ما منح الفريق الفوز اليوم والحصول على ثلاث نقاط مهمة في ‏سباق الدوري.‏

وقال الشناوى: «قدمنا مباراة قوية أمام الزمالك بإصرار وحماس كبير من اللاعبين وبدعم ‏من جماهير الأهلي، التي دائمًا ما تكون كلمة السر في الانتصارات، ووجودهم اليوم في ‏المدرجات أضفى المزيد من القوة والشكل الجمالي للمباراة».‏

واستطرد الشناوي: «نركز على بطولة الدوري مع باقي البطولات التي يشارك بها الفريق، ‏والجميع داخل الأهلي يؤدي دوره بالشكل الأمثل، وعودة الروح أحد أسباب الفوز أمام ‏الزمالك».‏

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بإهداء الفوز إلى مجلس إدارة النادي والجماهير والجهاز الفني‏، مؤكدًا أن الفريق مستمر في المنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك فيها.‏