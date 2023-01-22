الشناوي : جماهير الأهلي هي سر الفوز على الزمالك

أعرب محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الكبير على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ووجه الشناوي الشكر إلى لاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني، وهو ما منح الفريق الفوز اليوم والحصول على ثلاث نقاط مهمة في سباق الدوري.
وقال الشناوى: «قدمنا مباراة قوية أمام الزمالك بإصرار وحماس كبير من اللاعبين وبدعم من جماهير الأهلي، التي دائمًا ما تكون كلمة السر في الانتصارات، ووجودهم اليوم في المدرجات أضفى المزيد من القوة والشكل الجمالي للمباراة».
واستطرد الشناوي: «نركز على بطولة الدوري مع باقي البطولات التي يشارك بها الفريق، والجميع داخل الأهلي يؤدي دوره بالشكل الأمثل، وعودة الروح أحد أسباب الفوز أمام الزمالك».
واختتم محمد الشناوي تصريحاته بإهداء الفوز إلى مجلس إدارة النادي والجماهير والجهاز الفني، مؤكدًا أن الفريق مستمر في المنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك فيها.