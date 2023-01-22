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الشناوي : جماهير الأهلي هي سر الفوز على الزمالك

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 1:37 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 1:37 ص

أعرب محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الكبير‏ على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ‏استاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.‏ 

ووجه الشناوي الشكر إلى لاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، ونفذوا ‏تعليمات الجهاز الفني، وهو ما منح الفريق الفوز اليوم والحصول على ثلاث نقاط مهمة في ‏سباق الدوري.‏ 

وقال الشناوى: «قدمنا مباراة قوية أمام الزمالك بإصرار وحماس كبير من اللاعبين وبدعم ‏من جماهير الأهلي، التي دائمًا ما تكون كلمة السر في الانتصارات، ووجودهم اليوم في ‏المدرجات أضفى المزيد من القوة والشكل الجمالي للمباراة».‏ 

واستطرد الشناوي: «نركز على بطولة الدوري مع باقي البطولات التي يشارك بها الفريق، ‏والجميع داخل الأهلي يؤدي دوره بالشكل الأمثل، وعودة الروح أحد أسباب الفوز أمام ‏الزمالك».‏ 

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بإهداء الفوز إلى مجلس إدارة النادي والجماهير والجهاز الفني‏، مؤكدًا أن الفريق مستمر في المنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك فيها.‏


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