صدر حديثا عن دار دوّن للنشر والتوزيع رواية "نبوءة قصر السلطان؟" للكاتبة مروى جوهر، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

الرواية تمزج أدب التاريخ والسيرة بالغموض والرُّعب، في سردٍ يثيرة مشاعر الخوف والأمل. ويعرفنا على تفاصيل حكاية تظل من أهم حكايات التاريخ في فترة فارقة من حُكم الدولة المملوكية. ومن تفاصيلها: "يقف (حكيم) في بقعةٍ محفوفة بالمخاطر بين الماضي والحاضر، لا هو قادر على فهم الرسائل الغامضة، ولا يستطيع المضي قُدُمًا في حياته! حكاية غاية في الغموض لرجلٍ مهووس بالتاريخ والآثار، تطارده أحداثٍ غير عادية، وكلُّ ما يمكنه فِعله هو البحث وراء تلك الغرائبيات التي تلاحقه من زمنٍ بعيد".

ترصد الرواية مشاهد حقيقية من سيرة السلطان "الناصر حسن بن محمد بن قلاوون" الغامضة والمثيرة، ورسائل من الماضي وصراعات البلاط الحاكم، تتجسد بالكامل أمام أعيننا في ومضات خاطفة، ومحاولات تنجح أحيانًا وتفشل أحيانًا أخرى في فك اللغز الذي يربط حياة البطل بتلك الحِقبة.

مروى جوهر كاتبة وروائية مصرية، عملت كمضيفة طيران، ثم تفرغت للكتابة. كتبت في جريدة الدستور ومجلة عين، وتكتب بشكل دائم في عدة مواقع إلكترونية. درست الإخراج السينمائى بقصر السينما بالقاهرة، وشاركت فى العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية.

صدر لها كتاب بعنوان "هات م الآخر" عام 2013 وكتاب بعنوان "المضيفة 13" عام 2015، وتعد رواية "يحدث ليلاً في الغرفة المغلقة" هي روايتها الأولى والتي يجرى حالياً إنتاجها كعمل سينمائي، كما صدر لها رواية "منزل التعويذه"، ورواية "النوم الأسود" الصادرة في 2020، ورواية "عمارة آل داوود".