



تظاهر آلاف المحتجين في شوارع بروكسل يوم الأحد للاحتجاج على احتجاز موظف الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل في إيران والذي حُكم عليه بالسجن 40 عاما بتهم بينها التجسس.



وقالت الحكومة البلجيكية إن التهم زائفة.



ورفع المتظاهرون، الذين كان من بينهم عائلة فانديكاستيل وأصدقاؤه وزملاؤه، لافتات كُتب عليها "حياته في خطر، ساهموا في إطلاق سراحه"، و"# أطلقوا سراح أوليفييه فانديكاستيل".



وقال وزير العدل البلجيكي، بعد الحكم على فانديكاستيل الشهر الماضي، إنه سُجن جراء ما وصفه "بسلسلة جرائم ملفقة" وحُكم عليه انتقاما من عقوبة السجن 20 عاما التي أصدرتها محاكم بلجيكية على دبلوماسي إيراني عام 2021، بحسب وكالة "رويترز"للأنباء.