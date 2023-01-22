قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن محاولة سرقة وإتلاف "رادار" الطريق الدائري في القليوبية، تعد واقعة جديدة من نوعها وسلوكًا إجراميًا، مشيرا إلى أن المتهم بإتلافها يملك صحيفة حالة جنائية.

وأثنى خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي" مساء السبت، على تعليقات المواطنين التي استهجنت إتلاف المال العام، لافتا إلى أن جرائم الإتلاف والتخريب؛ جناية -ليست جنحة- موضحا أن عقوبتها رادعة تبدأ من الحبس 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

وأكد أن التقنيات الحديثة التي تملكها أجهزة الشرطة تمكنها من التعرف على المتهمين وسرعة ضبطهم، مشيرا إلى أن تركيب أجهزة "الردار"؛ أمر إيجابي يصب في صالح المواطن، لافتا إلى أن أماكن الأجهزة معلوم ومحدد أمام الجميع- وليس خفيا- على أحد.

وأشار إلى وضع وزارة الداخلية؛ الأجهزة الرادارية في المناطق التي يكثر بها حوادث المركبات، أو الحوادث المؤدية إلى وفاة المواطنين أثناء عبور الطرق نتيجة السرعات الزائدة، مؤكدا أن الهدف منها ضبط إيقاع حركة المرور والحد من الحوادث.