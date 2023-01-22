ألمانيا وفرنسا تعتزمان تسيير دوريات مشتركة لمراقبة المهاجرين غير الشرعيين

اتفقت ألمانيا وفرنسا على تسيير دوريات حدودية مشتركة قريبا، لمراقبة المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لديهم أوراق.

وخلال الاجتماع الوزاري المشترك لحكومتي البلدين، وقعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان في باريس اليوم الأحد، على اتفاق لإنشاء وحدة خدمة ألمانية فرنسية مختصة بهذا الشأن.

وحسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، تم الاتفاق أيضا على إمكانية الاستعانة بالوحدة الألمانية الفرنسية في تأمين الفعاليات الكبرى في الألعاب الأولمبية والباراليمبية، المزمع إقامتها في باريس في عام 2024 وكذلك في عمليات المراقبة الحدودية المشتركة.