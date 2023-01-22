كندا تسجل 993 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا، 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و550 ألفا و961 إصابة، والوفيات إلى 50 ألفا و248.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 96 مليونا و828 ألفا و769 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.