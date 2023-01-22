بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

ويريد الريال استعادة توازنه من جديد بالليجا بعد خسارته الأخيرة أمام فياريال بالجولة الماضية بهدفين مقابل هدف ومنح الصدارة لغريمه التقليدي برشلونة.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد مباراة أتلتيك بلباو وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي

خط الوسط: داني سيبايوس – توني كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي – كريم بنزيما – فينيسوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة من 12 فوز وتعادلين وهزيمة في مباراتين.