النمسا تسجل 2226 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

سجلت النمسا، 2226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و754 ألفا و62، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و613.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 20 مليونا و323 ألفا و606 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.