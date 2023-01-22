بولندا تسجل 414 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سجلت بولندا، 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و375 ألفا و390، وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و681.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 57 مليونا و982 ألفا و247 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.