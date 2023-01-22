تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الأول من فبراير المقبل، الحفل الختامي للنسخة الرابعة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية.

وتنظم المؤسسة الحفل بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع برعاية جامعة الدول العربية ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين رياض القباج، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

وسيشهد الحفل تكريم 18 مشروعاً تطوعياً من مجمل 11 دولة على مستوى العالم، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة الداعمة لمسيرة العمل التطوعي والإنمائي على المستوى العربي.

يشار إلى أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية تستهدف المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية (منظمات المجتمع المدني)، والمبادرات والفرق التطوعية المرخصة والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات التجارية.

وتشمل مجالات القلادة لهذا العام، مجال التعليم والقضاء على الجهل ومحو الأمية، مجال الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، مجال الصحة والرفاه والنظافة الصحية والمياه النظيفة، مجال التمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر والعمل اللائق، مجال البيئة والمناخ والطاقة النظيفة والحياة تحت الماء والحياة في البر، مجال التراث والثقافة والفنون.

وتهدف هذه القلادة إلى تكريم صانعي أفضل المشاريع التطوعية في العالم ونشر مشاريعهم وخبراتهم في أوساط المتطوعين بما يساهم في نشر ثقافة التطوع وتطوير الأعمال التطوعية وإبراز دورها في التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات والفرق التطوعية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الجمعيات والمراكز والفرق التطوعية في العالم.