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اسدل الستار على منافسات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري الممتاز بعد نهاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وفاز الأهلي بالقمة 125 بنتيجة 3-0 باللقاء الذي جمع الفريقان على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الأسبوع الـ13 من الدوري.

وتنطلق منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الممتاز اليوم الأحد بمواجهة واحدة فقط تجمع الداخلية ضد المقاولون العرب.

ويقام يوم الإثنين 4 مباريات.. فاركو ضد إنبي على ستاد الجيش ببرج العرب الساعة 2.45 عصرًا، في المقابل يلعب أسوان ضد الإسماعيلي في نفس التوقيت على ستاد أسوان.

ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش بالساعة 7 على ستاد القاهرة، ويلعب الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود على ستاد الإسكندرية بنفس التقويقت

وتلعب يوم الثلاثاء 4 مباريات أخرى، تجمع فيوتشر ضد المصري الساعة 2.45 عصرا على ستاد السويس الجديد، ويلتقي غزل المحلة ضد الزمالك الساعة 5 مساء.

ويستضيف سموحة فريق بيراميدز على ستاد الإسكندرية الساعة 7 مساء، وفي النهاية يواجه الأهلي ضيفه البنك الأهلي على ستاد القاهرة الساعة 7.