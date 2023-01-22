قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يفضل مشاهدة مباريات القمة بمفرده في منزله، قائلا: "مش بحب أشوف ماتشات الأهلي والزمالك مع حد وللموضوعية الزمالك بقاله فترة مستواه سيء فنيا وكرويا وإداريا واستعجبت من تراجع وانكماش الأهلي".

وأضاف عماد الدين حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الشوط الأول من مباراة القمة كان عقيما والثاني تفوق فيه الأهلي بشكل كاسح ويستحق الفوز بدون جدال، موضحا أن لاعبي الزمالك يعانون من مشكلة نفسية أمام الأهلي.

واستكمل: "بحكم متابعتي للكرة الزمالك يعاني من مشكلة نفسية في مواجهات الأهلي، وتخلص منها الفريق الأبيض فترة منذ 3 سنوات ثم عادت إلى حد ما، وهو عنده مهارات ولاعبين مهاريين ولكن بينزل في ماتش الأهلي حالته النفسية مش حلوة".