رئيس جامعة بنها: الخطة الاستراتيجية للجامعة طموحة وتتسق مع رؤية مصر 2030

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تدشين وإطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2023 – 2030 قريبا، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة طموحة وتتسق مع المتغيرات الجديدة بهدف إحداث نقلة نوعية للجامعة، ووضعها في مصاف الجامعات العالمية، والعمل على التحول الرقمي وتنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأكد "سوسة"، أن الجامعة كانت حريصة على عقد حوارات مجتمعية مع جميع ممثلي المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام، ومساهمتهم فعليًا في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، وذلك للوصول إلى خطة قابلة للتنفيذ والقياس تضم كل القطاعات والمشروعات داخل الجامعة.



وأشار إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على التعليم فقط، وإنما أيضا لها دور خدمي مجتمعي.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الخطط الاستراتيجية السابقة لجامعة بنها منذ 2010، وحتى تاريخه كانت طموحة، وتم إنجاز الكثير منها على الرغم من التغيرات العالمية.



وأشار إلى أنه تم الموافقة على البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لتكون خطة المستقبل، مؤكدًا أن الخطة الجديدة طموحة في ظل توجهات الدولة بالاهتمام بتطوير العملية التعليمية وربط البحث العلمي بالصناعة والتحديات التي تواجه المجتمع في كل المجالات.



وخلال اللقاء استعرض الدكتور عبدالرحيم شولح المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، ملامح وغايات الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة بنها ورؤيتها ورسالتها.



ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها ترتكز على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.



يذكر أن الخطة الاستراتيجية للجامعة، تتضمن مجموعة من الغايات الاستراتيجية، حيث تسعى الجامعة إلى إعداد خريج جيد قادر على المنافسة مرورًا بسعي الجامعة لتحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وأن تكون بيت خبرة للمحافظة.



كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



من ناحية أخرى شهد اللقاء مناقشة الإجراءات التي تمت لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة، ومناقشة الغايات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية خلال السنوات القادمة.