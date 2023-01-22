الكاردينال الألماني مولر يصدر كتابا يتهم فيه البابا فرنسيس بالمحسوبية

يصدر للكاردينال الألماني جيرهارد لودفيج مولر، قريبا كتاب يوجه فيه انتقادات حادة لبابا الفاتيكان فرنسيس.

ونشرت وسائل إعلام إيطالية مقتطفات من كتاب الكاردينال مولر الحائز على منصب أسقف بدون أبرشية الذي يتهم البابا فيه باتهامات من بينها المحسوبية، وقال إن فرنسيس محاط في الفاتيكان بـ "نوع من الدائرة السحرية تتكون من أشخاص غير مؤهلين على المستوى اللاهوتي من وجهة نظري"، وذلك حسبما نقلت عنه صحف منها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وأضاف مولر أن البابا يفضل هؤلاء الأشخاص "الذين يجري استخدامهم حتى في تعيين أساقفة وكرادلة" على القنوات المؤسسية.

يذكر أن مولر واحد من ثلاثة كرادلة ألمان مسموح لهم بالمشاركة في اختيار البابا الجديد خلال اجتماع سري. وكان مولر من المقربين من البابا الراحل بنديكت السادس عشر الذي عينه في عام 2012 عميدا لمجمع "عقيدة الإيمان" الروماني صاحب النفوذ القوي.

وكان فرنسيس سحب مولر من عمادة المجمع في عام 2017 بعد فترة ولاية واحدة قضاها في هذا المنصب.

وقال مولر لخبيرة الفاتيكان فرانكا جيانسولداتي إن وقع قرار فرنسيس كان بالنسبة له مثل "صاعقة برق خرجت من سماء صافية".

ويصدر كتاب مولر في الأيام المقبلة بعنوان "بحسن نية".

يذكر أن مولر من مواليد مدينة ماينتس الألمانية وهو أسقف سابق لمدينة ريجنسبورج.

واتهم مولر البابا أيضا بالتعامل مع الكهنة المحسوبين عليه والذين تمت إدانتهم أو مقاضاتهم بسبب ارتكاب جرائم انتهاك جنسي، بصورة أخف من الطريقة التى تعامل بها مع غيرهم. ورأى مولر أن الكاردينال الإيطالي جيوفاني انجيلو بيتشو "تعرض للإذلال والعقاب أمام العالم أجمع دون أن تتاح أمامه فرصة للدفاع عن نفسه".

ويحاكم الكاردينال الإيطالي حاليا في فضيحة مالية تتعلق بشراء منزل فاخر في لندن بطريقة غير سليمة.