رئيس مجلس النواب اللبناني يدين استباحة المقدسات والاعتداء على مشاعر المسلمين





أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، سماح السلطات السويدية للسياسي الدانماركي راسموس بالودان، بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، معتبراً أن هذا الأمر يعد استباحة للمقدسات وإعتداء على مشاعر ومقدسات أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم، هو أيضاً اعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية.



وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني -في بيان له اليوم- أن التغاضي عن مثل هذه الأعمال المشينة والسكوت عنها تحت حجة حرية التعبير يؤسس لتعميم خطاب الكراهية في مرحلة العالم والإنسانية بأمس الحاجة إلى التلاقي والحوار والاقتداء بما جاء به القرآن الكريم نفسه من قواعد في الحرية والعدالة والمساواة على كلمة سواء.