الصحة: نعمل على دراسة استحداث عيادات طوارئ للأسنان في المحافظات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، أن الهدف من توقيع الكشف الطبي على المقبلين على الزواج هو توعية الطرفين بحالتهما الصحية، مشددا في الوقت ذاته على أن قرار الزواج من عدمه يتخذه المقبلون على الزواج ولا يستطيع أحد منعهما من الزواج.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن عيادات الفحص للمقبلين على الزواج متواجدة على مستوى الجمهورية ولكن هناك فحوصات إضافية لم تطبق بعد، منها الفيروس الكبدي ونقص المناعة، بالإضافة إلى مرض فقر الدم وفصائل الدم والهيموجلوبين، مشيرا إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة على 300 مركز على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشف أن الوزارة تعمل على دراسة استحداث عيادات طوارئ للأسنان في المحافظات لاستقبال مرضى الأسنان.