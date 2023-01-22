تنفيذ ندوة علمية عن سوسة النخيل الحمراء بقرية المنيرة في الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم تنفيذ ندوة عن سوسة النخيل الحمراء بقرية المنيرة بمركز الخارجة، بحضور الدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية بالمحافظة، والمهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة بالقطاع الزراعى، وعدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين بقرية المنيرة.



وذكر أن ذلك إطار إهتمام المحافظة وتظافر الجهود للمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء للحفاظ على المحصول الإستراتيجي؛ للمحافظة ورفع معدلات الوعي لدى مزارعي النخيل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.



وأكد المرسي، على دور مديرية الزراعة وصندوق دعم مكافحة النخيل من توفير اجهزة الحقن والدعم الفني المقدم القطاع الزراعي لعلاج النخيل المصاب بالسوسة، وأنه على الجميع الإهتمام بالنخيل ونظافتة والرش الوقائي والابلاغ الفوري عند وجود أي إصابة وتكاتف الجهود والشباب لمواجهة سوسة النخيل.



من جانبه، أكد الدكتور صلاح جميل، مدير البحوث الزراعية في الوادي الجديد، على الأهمية الاقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وطبيعة الاصابة بهذة الآفة ومدى انتشارها فى المحافظة، ومعالجة الأخطاء التي يقع فيها المزارع والتي تزيد من انتشار سوسة النخيل الحمراء.



وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالعمليات الزراعية والفنية وتنفيذها بطريقة صحيحة؛ لأن ذلك يساعد على زيادة الإنتاجية والوقاية من الإصابة بسوسة النخيل، وكذلك مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وكيفية التعريف علي الحشرة وسلوكها ودورة الحياة والتعرف علي جميع اطوارها، وسلوكها في الطيران والتغذية.



من جانبه، قال المهندس عماد بحر، مدير عام إدارة المكافحة وصندوق مكافحة آفات النخيل، إنه تم توفير جميع الخدمات للمزارعين، ورش النخيل الوقائي وعلاج الإصابة وفحص النخيل لإكتشاف أي إصابات سواء بسوسة النخيل الحمراء أو غيرها من الآفات.



وعلى هامش الندوة، تم تكريم بعض المشاركين والمنظمين للندوة، وفتح باب المناقشة والرد على استفسارات المزارعين الخاصة بالأسمدة وكارت الفلاح.