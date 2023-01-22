نادي الأسير يحذر من تدهور متسارع لوضع الفلسطيني محمود تعامرة الصحي

قال نادي الأسير، إنّ الأسير الفلسطيني محمود جمال تعامرة (25 عامًا) من بيت لحم، يواجه تدهورًا متسارعًا على وضعه الصحيّ منذ تسعة شهور، حتى وصل إلى مرحلة لم يعد فيها قادرًا على الوقوف والسّير، ويعتمد على رفاقه في الحركة، وتلبية احتياجاته.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، أنّ الأسير تعامرة المعتقل منذ 16 أغسطس 2020، ومحكوم بالسّجن (32) شهرًا، لم يكن يُعاني قبل اعتقاله من أية مشكلة صحيّة.

وذكر البيان أن الوضع الصحي للأسير تفاقم، بعد فترة وجيزة من اعتقاله، وفي حينه كان يقبع في سجن «ريمون»، قبل أن ينقل لاحقًا إلى سجن «النقب»، وتمثلت الأعراض في حينه (بتشنجات، وتقلصات في أقدامه، وصعوبة في الحركة، وآلام شديدة في الركبتين، ومنطقة الحوض).

وأضاف البيان: «واليوم وبعد مرور تسعة شهور على بداية ظهور الأعراض عليه، تُنفّذ إدارة السّجون جريمة بحقّه، وتتمثل بعملية المماطلة الممنهجة في إجراء الفحوص الطبيّة اللازمة، والتي من المفترض أن تُحدد، وتشخص الحالة الصحية له، رغم وجود توصية من الأطباء بضرورة الإسراع في إجراء الفحوص الطبيّة، إلا أنّ ذلك لم يكن كافيًا، لأن تجرى في موعدها المحدد، والمقرر».

وكانت عائلة الأسير تعامرة قد تمكنت من زيارته في التاسع من يناير الجاري، وتفاجأت بوضعه الصحيّ، حيث حضر بواسطة (عربة) يدفعها رفاقه، وحينما طلب منه والده تحريك أطرافه، لم يستطع.

وحمّل نادي الأسير إدارة السّجون المسؤولية الكاملة عن مصيره، وعن مصير الأسرى المرضى كافة، خاصّة أن الإدارة تتعمد المماطلة في إجراء الفحوص اللازمة له، مع اقتراب موعد الإفراج عنه المقرر في شهر فبراير المقبل، في محاولة منها التنصل من مسؤولياتها في متابعة وضعه الصحيّ.

يذكر أن الأسير تعامرة اُعتقل سابقًا عدة مرات منذ أن كان في عمر الـ18 عامًا، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ في الاعتقال الأول استمر لمدة 45 يوما في معتقل «بيتح تكفا».

وأمضى أكثر من خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وفرض عليه الاحتلال غرامات مالية بقيمة 7 آلاف شيقل، وكان قد تعرض لإصابة في يده اليسرى، من مخلفات جنود الاحتلال، وكان يبلغ من العمر 16 عامًا.