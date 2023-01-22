كامل الوزير عن منظومة النقل: كنا زي إسبانيا من 60 سنة





كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، كواليس محادثاته مع السفير الإسباني بالقاهرة إيرانزوجوتيريز، بشأن منظومة النقل، خلال لقائهما قبل أقل من شهر.



وقال خلال رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بقطار تالجو، أجراها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "سفير إسبانيا قالي إن بلاده كانت زي مصر من 60 سنة.. يعني مكنش فيه شبكة طرق ولا سكة حديد جيدة ولا مطارات ولا موانئ متطورة".



وأضاف أن السفير الإسباني أبلغه بأن بلاده خلال السنوات الـ60، أنشأت شبكة طرق عالمية وموانئ ومطارات عالمية، ما ساهم في زيادة حركة السياحة، إذ بلغت الأرقام 80 مليون سائح، وهو ضعف عدد سكان إسبانيا.



ولفت إلى أن عدد سكان مصر يتجاوز الـ100 مليون نسمة، بينما عدد السياح لا يتخطى 12 مليون سائح، معقبا: "هل ده ينفع".